Silah gösterip tehdit etti

Polis Basın Subaylığı, 19 Mart 2026 tarihinde sabah saatlerinde Mağusa’da meydana gelen darp ve silahla tehdit olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.H.M. (27), Ö.M. (53) ve F.M. (22), bir taraf olarak İ.C.G. (26) ile E.A. (31)’yı iterek darp etti.

Tabanca ile tehdit

Açıklamada, kavga sırasında Ö.M.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu, şarjöründe canlı mermi bulunan 9 mm çapındaki tabancayı çıkararak İ.C.G. ve E.A.’ya gösterdiği ve söz konusu şahısları şiddet kullanmakla tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Olayın ardından Ö.H.M., Ö.M. ve F.M.’nin tutuklandığı, söz konusu tabancanın ise emare olarak alındığı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.