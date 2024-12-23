Sigortasız, seyrüsefersiz, muayenesiz ve süresi sona eren ehliyetle araç kullandı

Devriye yapan polisin şüpheli görüp, kontrol ettiği sürücü H.G.’nin (E-19), sigortasız, seyrüsefersiz, muayenesiz ve süresi sona eren ehliyetle araç kullandığını saptadı.

Demirhan Polis Karakolu'na bağlı ekiplerin yaptığı denetimde H.G.'nin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları da bulundu.

Adı geçen şahsı tutuklayan polis aracı da trafikten men etti.

İthali yasak av tüfeği fişeği kullan bir kişi tutuklandı

Büyük Av Mevsimi kapsamında dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu, Derince-Adaçay köyleri arasında avlanan A.T.’nin (E-56), KKTC’ye ithali yasak GKRY menşeili toplam 21 adet canlı, 5 adet de boş av tüfeği fişeğini tasarruf ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Karakolda camı kırdı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde sorgulanmakta olan M.B.E.'nin (K-27), 139 miligram alkollü içki tesiri altındayken, çevreye rahatsızlık verip, yumruk vurduğu pencere camını kırdı.

Gazimağusa’da bir hotelde de bugün J.A.S.(E-60), 192 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki kişi de tutuklandı.

Lapta’da darp

Lapta’da dün A.A.(E-21), kız arkadaşının telefon numarasını istediği gerekçesiyle A.G.Ş.’yi (E-21) darp etmek ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurmaktan tutuklandı.

Karşıyaka’da yangın

Karşıyaka’da dün çalıştırılmayan bir barda çıkan yangın sonucunda binanın dış kısmı, elektrik kabloları, alüminyum kapı ve pencere çerçevesiyle bina içerisindeki asma tavanda bulunan plastik lambiriler zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişi tespit edildi

Ülkede dün yapılan denetimlerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.