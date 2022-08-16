Şiddet zanlısı Ercan’dan kaçmak üzereyken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlılar M.T. ile H.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı M.T.’nin 15 Ağustos tarihinde zanlı H.T’yi azmettirmesiyle Lefkoşa da bir evde, eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu 25 yaşındaki B.N.T.’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip sağ gözünün akmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.

Polis, B.N.T’nin aynı gün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlı M.T.’nin 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup müştekinin halen daha hastanede olmasının her ne kadar hayati tehlikesi olmasa da doktorlardan alınan bilgide ameliyata gireceği ve önemli bir ameliyat olması sebebiyle zanlının bu süreçte poliste tutuklu kalması elzem olduğundan, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.