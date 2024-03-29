Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek…

Meteoroloji, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseleceğini, bir hafta boyunca yağmur beklenmediğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mart – 5 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek, diğer günler alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, yarından cumaya kadar hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 - 31, sahillerde 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.