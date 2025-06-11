Sıcak hava devam edecek

Sıcak havanın devam edeceği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Açıklamaya göre, 12-18 Haziran tarihleri arasında hava, hafta sonuna kadar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.