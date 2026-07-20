Sibel Karaca: "Gazi kartıyla Barış Plajı'na alınmadık"

Sibel Karaca, TMT madalyalı annesiyle Barış Plajı'na girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 85 yaşındaki ve TMT madalyası sahibi annesinin, gazi kartını aldıktan sonra Barış Plajı'na gitmek istediğini belirterek, bu isteği yerine getirmek için bugün plaja gittiklerini ifade etti.

Karaca, girişte kendilerine "Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittir, bu kartla giremezsiniz" denildiğini aktararak, yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Annesinin 1974 öncesinde, o dönem "Altıbuçuk Mil" olarak bilinen plaja babasıyla birlikte gittiğini belirten Karaca, "Ama bugün giremedik. Barışı ve özgürlüğü getirenler izin vermedi girişimize bizim diye bildiğimiz bu topraklara…" ifadelerini kullandı.

Gazi kartlarının işlevini de eleştiren Karaca, "Buraya not düşüyorum bu gazi kartları son kalan ve her şeye şahit olan Kıbrıslı Türkleri tespit etmek içindir. Yoksa hiçbir ayrıcalığı yoktur." dedi.

Karaca paylaşımının sonunda ise, "Tam da 20 Temmuz arifesinde maruz kaldığımız bu muameleyle kurtarıldığımızı falan düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.