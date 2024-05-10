‘Shakespeare’in Hayaleti’  oyununa Türkiye'den davet

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarının sahnelediği ve kapalı gişe oynayan ‘Shakespeare’in Hayaleti’ oyunu, Mersin Mezitli Belediyesi’nin daveti ile Türkiye’de sahneleniyor. Oyun, 21 Mayıs Salı günü, Mezitli Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyunun konusu

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türde birisidir. Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışçasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kral’ın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.