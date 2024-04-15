‘Shakespeare’in Hayaleti’ Lefkoşa’da seyirci ile buluşuyor

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Shakespeare’in Hayaleti ile 18 Nisan’da seyirci ile buluşuyor. Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’ndan verilen bilgiye göre 16+ yaş için hazırlanan oyun, saat 20:30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Oyunu izlemek isteyen kişilerin www.kibrisbiletcim.com adresinden bilet temin edebilecekleri açıklandı.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyunun konusu

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir. Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışçasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kralın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.