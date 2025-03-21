Seyrüsefer zammı geri çekildi ancak “yürürlükten kalkmadı”
UBP – YDP – DP Hükümeti, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yüzde 100’ün üzerindeki seyrüsefer harçları zammını içeren tüzüğü iptal etti ancak "yürürlükten kaldırmadı."
UBP – YDP – DP Hükümeti, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yüzde 100’ün üzerindeki seyrüsefer harçları zammını içeren tüzüğü iptal etti. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, açtıkları davanın bu geri adımda etkili olduğunu belirtti.
Yeni düzenlemeye göre, Temmuz 2024’te yapılan ve enflasyon oranını aşan zam geri alındı.
Yeni harçlar, 2024 yıllık enflasyon sınırları çerçevesinde yeniden belirlendi.
Ancak Özersay, yeni oranların yürürlüğe girmesinin üzerinden dört gün geçmesine rağmen henüz online sisteme yansıtılmadığını tespit ettiklerini ve süreci takip edeceklerini açıkladı.
Özersay ayrıca, önceki zam üzerinden ödeme yapan vatandaşların uğradığı mağduriyetin giderilmesi konusunda hükümetin bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.
Tüzüğün iptal edilmesiyle birlikte açtıkları davanın akıbetiyle ilgili avukatlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Özersay, bu konuda da kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.
Kudret Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Seyrüsefer zammı konusunda açmış olduğumuz dava devam ederken hükümet seyrüsefer zammını içeren TÜZÜĞÜ İPTAL ederek yürürülükten kaldırdı. Yürürlüğe giren yeni seyrüsefer harçları tüzüğüne göre Temmuz 2024’teki zam ertesinde ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE yapılan zam GERİ ALINDI ve indirim yapılarak 2024 yıllık ENFLASYONU sınırları içerisinde bir zam şekline dönüştürüldü.
Yeni oranların aradan DÖRT GÜN GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN HENÜZ online sisteme yansıtılmadığını tespit ettik. Bunun takibini yapacağız. Öte yandan bugüne kadar ÖNCEKİ YASA DIŞI ZAM üzerinden ödemesini yapan vatandaşların uğratıldıkları HAKSIZLIK konusunda hangi adımı atacağı konusunda hükümeti DERHAL kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Bize göre halen daha bu zammın bir bölümü yasaya aykırıdır. Tüzüğü ortadan kaldırdıkları için zammı yürürülüğe koyan tüzük hakkında açtığımız davanın akıbetiyle ilgili olarak avukatlarımızla da görüşme halindeyiz. Yakında bu konuda da kamuoyunu bilgilendireceğiz.”