Seyrüsefer zammı geri çekildi ancak “yürürlükten kalkmadı”

UBP – YDP – DP Hükümeti, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yüzde 100’ün üzerindeki seyrüsefer harçları zammını içeren tüzüğü iptal etti. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, açtıkları davanın bu geri adımda etkili olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, Temmuz 2024’te yapılan ve enflasyon oranını aşan zam geri alındı.

Yeni harçlar, 2024 yıllık enflasyon sınırları çerçevesinde yeniden belirlendi.

Ancak Özersay, yeni oranların yürürlüğe girmesinin üzerinden dört gün geçmesine rağmen henüz online sisteme yansıtılmadığını tespit ettiklerini ve süreci takip edeceklerini açıkladı.

Özersay ayrıca, önceki zam üzerinden ödeme yapan vatandaşların uğradığı mağduriyetin giderilmesi konusunda hükümetin bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Tüzüğün iptal edilmesiyle birlikte açtıkları davanın akıbetiyle ilgili avukatlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Özersay, bu konuda da kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Kudret Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: