Şevval Sam’dan Grand Sapphire’de unutulmaz gece

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Grand Sapphire Resort & Casino sahnesinde unutulmaz bir performans sergiledi. Etkileyici sahne enerjisi, güçlü yorumu ve geniş repertuvarıyla konuklarını büyüleyen sanatçı, dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Müzikseverler, Şevval Sam’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Grand Sapphire Resort & Casino, her biri özenle planlanmış seçkin etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anılar sunmaya devam ediyor. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel adres, sıradaki etkinliklerde de dopdolu gecelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.