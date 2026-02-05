"Serdar Gündüz ile Ziya Öztürkler'in Juju'ya sahte diploma verildiği dönem telefonda konuştuğu tespit edildi"
UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju, sahte diploma soruşturması kapsamında bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı.
İddia makamının 5'inci tanığı, polis memuru Bilger Koral'ın soruşturmanın detayına ilişkin ifadesinde üniversitesinin küçük ortağı Serdar Gündüz ile dönemin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in Juju'ya sahte diploma verildiği dönem telefonda konuştuğu tespit edildiğini söyledi.
