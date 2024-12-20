Şenkul: "Yeşil kuşak projesinin ilk adımı atıldı"

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Girne Batı Doğal Parkı'nda başlattıkları 'Yeni kuşak' projesinin ilk adımının atıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, "Hayırlısıyla Girne Batı Doğal Parkında yollar açıldı şimdi bordürler döşeniyor" bilgisini verdi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Yeşil kuşak projesinin ilk adımı.

Hayırlısıyla Girne Batı Doğal Parkında yollar açıldı şimdi bordürler döşeniyor.

Seçimde verdiğimiz her sözü yerine getirene kadar durmak yok.

Az laf çok iş…"