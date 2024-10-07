Şenkul: "Geçitköy'den su akışı tamamen durdu"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitköy barajından bölgeye aktarılan suyun bu sabah itibariyle tamamen durduğunu açıkladı.

Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su kaynaklarının idareli bir şekilde kullanılması konusunda yurttaşa uyarıda bulundu.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Günaydın Girne.

Geçtiğimiz haftadan beri bize söylenene göre Geçitköy bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle yeteri kadar SU alamıyorduk ve bu eksikliği yerel kaynaklarla kapatmaya çalışıyorduk.

Bugün sabah itibarıyla ana su depolarımıza Türkiye Suyu olarak bilinen Geçitköy çıkışlı su akışı tamamiyle durmuştur.

Yerel kaynaklarla dönüşümlü şekilde su vermeye çalışacağız.

Ülke geneli yaşanan sorunun tam olarak ne olduğunu ve ne kadar süreceğini öğrenmeye çalışıyoruz.

Bu noktadan hareketle suyu lütfen idareli kullanalım."