Şenkul: “Bedelini asgari ücretli değil, hükümet ödemeli”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin asgari ücret artış politikasını eleştirdi. Sosyal medya paylaşımında kararın sosyal adaleti zedelediğini vurgulayan Şenkul, Girne Belediyesi’nde tüm çalışanlara eşit oranda yüzde 21,66 artış yapılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Zihni sinir yöntemleriyle asgari ücretlinin bugünkü maaşını, gelecekteki yatırımlarını törpülemenin hiçbir ekonomik gerekçesi olmadığı gibi ülkedeki sosyal adaletin de temeline bomba koymaktır.

Bizden örnek verelim ki kimse alınmasın:

Maaşı nispeten daha yüksek olan kadrolu personelimiz hakkı olan %21.66 HP alacak ama maaşı daha düşük olan şirket personellerimiz %18.39 HP alacak hükümetin aklıyla beraber hareket edersek.

Bunu ne benim ne de idaremin vicdanı kabul etmez.

Biz 2 şirketimizde çalışan tüm emekçilerimize

kadrolu personelimizle eşit orandaki artış olan %21.66’yı vereceğiz.

Ülkeyi bu ekonomik krize asgari ücretliler sokmadı efendiler, SİZ yani HÜKÜMET soktu.

Bedelini de asgari ücretli değil SİZ ödemelisiniz.