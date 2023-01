Sen çok yaşa Django Reinhardt

Murat OBENLER

Efsanevi Belçikalı Çingene caz gitaristi ve besteci Django lakaplı Jean Reinhardt doğumgünü olan 23 Ocakta tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anıldı.

Bu etkinliklerden bir tanesi de Remembering Django adıyla Lefkoşa Mod Cafe’de gerçekleşti.

Gitarda Hüseyin Altan ,gitarda Kadir Evre ,bas gitarda Cahit Kutrafalı, vurmalılarda Uğur Güçlü ve saksafonda Ivan Levranrev’den oluşan The Hot Club of Cyprus söyledikleri Django Reinhardt şarkıları ile müzikseverleri gypsy cazın güzel evrenine götürdüler.

Şarkılarıya ustayı andılar

23 Ocak 1910 tarihinde doğan, çağdaş dönem popüler gitaristlerinin çoğunun etkilendiği ve hala daha tarzı ve kalitesi ile genç gitaristlere ilham kaynağı olan Django Reinhardt ile ilgili Avrupa ve Amerikada birçok festival düzenlenirken The Hot Club of Cyprus müzisyenleri de hem şarkılarıyla hem de benzer tarzlarda şarkılarla ustaya saygı duruşunda bulundular.

Gecede Django’nun unutulmaz şarkıları icra edildi

Quintette du Hot Club de France ile efsane performanslara imza atan sanatçının "My Sweet", "Minor Swing", "Tears", "Belleville", "Djangology" and "Nuages" gibi bestelerini gecede icra eden The Hot Club of Cyprus büyük beğeni kazanırken konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Eleonora Rousou da dinleyicilerden alkış aldı.