Berivan BABAHAN

Sel felaketinde örnek bir davranış sergileyerek takdir toplamıştı. YENİDÜZEN, Foma Temizlik Şirketi Direktörü Funda Göler’e ulaştı hem sel sürecindeki gönüllü çalışmasını hem de mesleğe giriş hikâyesini dinledi.

Sel haberlerini izlediği anda aklına ilk gelenin su basan evlerin nasıl temizleneceği olduğunu anlatan Göler, “Sel felaketinde hiç düşünmeden yola çıktım” diyor. Şoförlerini arayıp çalışanlarını topladığını ve 8 kişilik ekiple sahaya indiklerini belirten Göler, büyük bir şirket olmadıklarını ancak boşta olan personelle gönüllü destek verdiklerini ifade ediyor.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce temizlik sektörüne adım atan Göler’in şirketi iki modelle çalışıyor: 3–4 kişilik ekip sistemi ve “tek kadın sistemi.” Sekiz saatlik mesai boyunca ev sahibinin ihtiyacına göre destek sunulan bu modelle hem maliyeti düşürmeyi hem de sürekliliği sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

“Mesleğin en zor yanı personel yönetimi” diyen Göler, müşteri ile çalışan arasındaki dengeyi kendisinin kurduğunu belirtiyor. Temizlik emekçilerinin zaman zaman kötü muameleye maruz kaldığını da vurgulayan Göler, “Bir temizlik emekçisi bir eve destek olmak için gider, saygı görmesi gerekir” diyor.

Şirketini neden kurduğunu ise tek cümleyle özetliyor: “İnsanların ihtiyacı için varız.”

“Suyun çocukların boyuna kadar yükseldiğini görünce düşünmeden harekete geçtim”

Sel felaketinin yaşandığı sabah haberleri gördüğünde aklına ilk gelen şeyin, bu evlerin nasıl temizleneceği olduğunu söyleyen Funda Göler, tahribatın çok büyük olduğunu belirtiyor. Göler, can kaybı olmamasına sevinildiğini ancak ciddi bir mal kaybının yaşandığını ifade ediyor. Dize kadar balçıkla dolu evleri gördüğünü söyleyen Göler, kanalizasyon sularının taşıdığı mikroplar ve insanların bu koşullarda nasıl yaşayacağı düşüncesinin kendisini çok etkilediğini anlatıyor.

En çok etkilendiği anlardan birinin su basan bir evin önünde gördüğü çocuklar olduğunu dile getiren Göler, suyun neredeyse çocukların boyuna kadar yükseldiğini görünce fazla düşünmeden harekete geçtiğini söylüyor. Göler hemen, şoförleri aradığını, çalışanlarını topladığını ve 8 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını anlatıyor. Büyük bir şirket olmadıklarını da söyleyen Göler, boşta olan personelle bu işe gönüllü olarak destek vermeye karar verdiklerini ifade ediyor. Aceleyle temizlik malzemelerini toplayarak bölgeye gittiklerini anlatıyor.

“Bizi alkışlayarak uğurladılar”

Reklam amacı gütmemek için şirket ismi paylaşmadığını, yalnızca telefon numarasını sosyal medyada yayınladığını belirten Göler, yardım isteyenlerin bu numara üzerinden kendilerine ulaştığını söylüyor. Göler, daha sonra gazeteci arkadaşlarının da bu çağrıyı paylaştığını, ilk olarak yakın bölgelere ulaştıklarını, ardından muhtarlarla iletişime geçerek diğer ihtiyaç sahiplerine gittiklerini anlatıyor. Bu süreçte kendisini en çok etkileyen olaylardan birini anlatan Göler, gazeteden numarasını bulup arayan genç bir kadının gözyaşları olduğunu dile getiriyor. Henüz iki ay önce evlenmiş olan çiftin, sıfırdan döşedikleri evlerinin selde zarar gördüğünü ve evden kepçe yardımıyla çıkabildiklerini öğrendiğinde hiç düşünmeden yola çıktığını söylüyor. Göler, o an hasta olup olmayacağını ya da üşüyüp üşümeyeceğini bile düşünmediğini ifade ediyor. Yaptıkları temizlik çalışmalarının ardından bazı bölgelerde alkışlarla karşılandıklarını ve uğurlandıklarını anlatan Göler, herkese yetişmeye çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları kişiler için de çok üzüldüklerini belirtiyor. İlk kez böyle büyük bir taleple karşılaştığını da ekleyen Göler, sosyal medyada bir hafta destek vereceklerini yazmasına rağmen mağdur sayısının çok fazla olması nedeniyle ikinci hafta da gönüllü olarak çalışmaya devam ettiklerini anlatıyor. Muhtarların yönlendirmesiyle en ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya çalıştıklarını da ekliyor.

Talebe ve bütçeye göre hizmet..

Göler’in çalışma modeli iki ayrı sistem üzerine kurulu. İlki, diğer temizlik şirketlerinde olduğu gibi 3–4 kişilik ekiplerle yürütülen hizmet. Bu ekiplerin ev, ofis, inşaat sonrası temizlik, bahçe ve cam temizliği gibi farklı alanlarda görev aldığını söyleyen Göler, ikinci modeli ise “tek kadın sistemi” olarak adlandırıyor. Göler, bu sistemin ortaya çıkış sebebinin, sektörde sigortasız ve izinsiz çalışan kişilerin çok düşük ücretlere iş alması ve bu durumun resmi çalışan işletmelerin kâr oranlarını düşürmesi olduğunu belirtiyor. Tek kadın ile çalışma sistemi kapsamında personel, 8 saatlik mesai boyunca ev sahibinin ihtiyacına göre ütü, yemek, çocuk bakımı, temizlik ve misafir ağırlama gibi işlerde destek oluyor. Göler, kendilerine ulaşan müşterilere öncelikle bu sistemi önerdiğini, böylece daha uygun maliyetli bir hizmet sunmaya çalıştıklarını dile getiriyor. İhtiyacın ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekip gönderildiğini, süreklilik isteyen müşterilere ise aynı personelin yönlendirildiğini belirtiyor. Göler, böylece hem ücret hem de tercih açısından farklı seçenekler sunulduğunu ifade ediyor.

“Mesleğin en zor yanı personel yönetimi”

Sektörde karşılaştıkları en büyük sorunlardan birinin personel sürekliliğini sağlamak olduğunu söyleyen Göler, bireysel çalışan sayısının fazla olmasının bu durumu zorlaştırdığını anlatıyor. Bu nedenle Çalışma Dairesi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtiyor. Mesleğin en zor yanının personel yönetimi olduğunu dile getiren Göler, müşteri ile çalışan arasındaki dengeyi kendisinin kurduğunu ve bu sayede her iki tarafla da ciddi bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyor.

Müşterilerle görüşürken personel ile ilgili sorunlarda muhattabın kendisi olduğunun altını çizen Göler, aynı şekilde çalışanlarına da müşteriye nasıl davranmaları gerektiğini işin başında anlattığını belirtiyor. Göler ayrıca, müşterilere işin kalitesi, davranışlar ve memnuniyet durumunu sorduğunu, bir sorun olması halinde ise hemen başka bir personel yönlendirdiğini ifade ediyor. Personelini de yalnız bırakmadığını söyleyen göler, özellikle ilk kez gidilen evlerde gün içinde arayarak bilgi aldığını ekliyor.

“Bizde olmasa da ne yazık ki temizlik emekçilerine kötü muamele var”

Göler, zaman zaman temizlik çalışanlarının dışarıda kötü muameleye maruz kaldığına da şahit olduğunu dile getiriyor. “Bizde olmasa da ne yazık ki temizlik emekçilerine kötü muamele var” diyen Göler, çalışanlara para ödendiği için “satın almış gibi” davranılmaması gerektiğinin altını çizdi. Göler, her ne kadar herkes için genelleme yapılamasa da bazı kişilerin para ödedikleri için çalışanlara kırıcı davranabildiğini belirtiyor.

Oysa bir temizlik emekçisinin bir eve, yetişilemeyen noktada destek olmak için gittiğini hatırlatan göler, insanların daha anlayışlı ve saygılı davranması gerektiğini söylüyor.

“İnsanların ihtiyacı için varız”

Temizlik şirketinin kuruluş amacını sorduğumuzda ise “İnsanların ihtiyacı için varız” diyor Göler ve günümüzde temizlik çalışanlarına olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunun altını çiziyor. Kadın, erkek herkesin çalıştığı bir dönemde insanların ev işlerine yetişemediğini belirten Göler, bu mesleğin artık büyük bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ediyor.