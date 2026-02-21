Gaz ocağında unutulan tencere yangına sebep oldu

Lapta’da Şehit Nidai İbrahim Sokak’ta bir apartman dairesinin mutfağında dün gaz ocağı üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında mutfaktaki beyaz eşyalar, dolaplar ve perdeler zarar görürken, ısı ve dumandan dolayı mutfak ile salonun duvarları da islenerek hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.