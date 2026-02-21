53 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 467 sürücü yazıldı, 53 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin 266’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü de alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis açıklamasına göre 2.941 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde araç sürücülerinin 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak,5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli yük taşımak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve ve 106’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.