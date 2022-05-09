'Yasa dışı istihdam' davalık!

Sayıştay Mağusa Belediyesi’ni Başsavcılığa havale etti:

‘Geçici işçi sayıları yasaya aykırı, Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmeli’

Sayıştay, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin 22 Nisan tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret etti, ‘YASAYA AYKIRI’ dedi… Sayıştay, konunun ‘Hukuk Dairesi’ne bildirilmesini uygun buldu…

İşte rapora göre Gazimağusa Belediyesi'ndeki istihdam politikasına ilişkin yasa dışı adımlar:

"Yasaya göre olması gereken işçi sayısı 38, uygulamada 368!"

"Yasaya göre Gazimağusa Belediyesi’nin istihdam edebileceği azami geçici işçi sayısı 38 olmasına rağmen 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçisi sayısının toplam 336 olduğu, 2 Şubat 2022 tarihinde 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilmesiyle 28 Şubat 2022 tarihinde geçici işçi sayısının toplam 368’e yükseldiği ve bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir"



tespit edilmiştir" Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından denetime sunulan Gazimağusa Belediyesi "İşyeri Çalışanlar Raporu" listesinde Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan personel listesi haricinde 56 kişinin daha belediye çalışanı olarak yer aldığı tespit edilmiştir.

"Sürekli işten durdurup yeniden istihdam ediyor!"

Arter’in imzasını taşıyan yazı ile mevcut geçici işçilerin tümünün 1 Şubat 2022 tarihinde işten durdurulduğu ve aynı geçici işçilerin "tamamen geçici statüde asgari ücretle 4 Şubat 2022 tarihinde işe başlatıldığı" tespit edilmiştir.



ve aynı geçici işçilerin Benzer şekilde belediye başkanı Sayın İsmail Arter’in imzasını taşıyan yazılarla 2021 yılında Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında da o tarihlerde belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün işten

durdurularak bir veya birkaç gün sonra tekrar işe başlatıldığı görülmüş ve bu uygulamanın rutin bir uygulama haline getirildiği görülmüştür.

İstihdam rakamı yasal sınırın çok üzerinde: % 100!

Belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi sayısının % 10’nu oranının çok üzerinde ve neredeyse % 100’üne yakın oranda olduğu tespit edildi ve bu uygulama yasaya aykırıdır.



ve bu uygulama yasaya aykırıdır. Belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün 3’er aylık sürelerde işten durdurularak bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve rutin bir uygulama haline getirilen bu uygulamanın da yasaya aykırı olduğu tespit edilmiştir.

"Yasaya aykırı istihdamlara devam ettiği tespit edildi"

"Personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği öngörülen oranlara uygun hale getirilmeden yasaya aykırı yeni istihdamlar yapıldığı görülmüştür"

"Ayrıca bu konunun KKTC Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır"

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Sayıştay, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin 22 Nisan tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret etti, ‘YASAYA AYKIRI’ dedi… Sayıştay, konunun ‘Hukuk Dairesi’ne bildirilmesini uygun buldu…

Sayıştay, 21 Mart’ta Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunun ardından, 22 Nisan tarihli yeni bir raporu Mağusa Belediyesi’ne gönderdi, “Geçici İşçi Sayılarına İlişkin Taslak Denetim Raporu’nu Hukuk Dairesi’ne taşınmasını uygun buldu.

Söz konusu raporda 31 Ocak 2022 ve 28 Şubat 2022 tarihlerindeki mevcut geçici işçi sayılarına ilişkin yasa dışı detaylar yer alırken, bunların Hukuk Dairesi’ne taşınacağını kaydedildi.

‘Geçici işçi sayıları yasal sınırın çok üzerinde… Belediyeler Yasası’na aykırı’

Raporda 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçi sayısı 38 kişi olması gereken yerde 336 olduğu, 3 Şubat 2022 tarihinde ise 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilerek, 28 Şubat’ta geçici işçi sayısının 368’e yükseldiği yer aldı, bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda; belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi kadro sayısının çok üzerinde, neredeyse %100’üne yakın oranda olduğu ve bunun Belediyeler Yasası’na aykırı olduğu belirtildi.

‘İşçilerin durdurularak yeniden işe alınması ‘rutin’ oldu, YASAYA AYKIRI’

Geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve bunun rutin bir uygulama haline getirildiği kaydedilirken, bahse konu uygulamanın da belediyeler yasasına aykırı olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca; 2021 mali yılı personel giderlerinin bir önceki yıl reel gelir ve devlet katkısı toplamının %50’sinin üzerinde gerçekleştiği, dolayısıyla personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği, bunun yanında yeni istihdamlar yapıldığı ve tüm bunların da belediyeler yasasına aykırı olduğu da kayıtlara geçti.

‘Personel listesinde olmayan 56 kişi, Sosyal Sigorta’da belediye listesinde’

Raporda ayrıca Mağusa Belediyesi personel listesinde olmayan ancak sosyal sigortalar dairesi ‘işyeri çalışanlar raporu’ listesinde belediye çalışanı olarak yer alan 56 kişinin tespit edildiği de yer aldı.

Hatırlanacağı üzere, Sayıştaylığın, 21 Mart’ta Mağusa Belediyesi’yle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceği belirtilerek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedilmiş, belediyeden gerekçeleriyle detaylı rapor talep edilmişti.

RAPORDAN: