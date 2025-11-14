Sayıştay Başkanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 184 Milyon 653 Bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Komite bugünkü çalışmasını tamamladı.

Görüşmede, Sayıştay Başkanı Osman Korahan milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bütçe üzerine söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, Sayıştaylığın diğer kurumlar gibi kıymetli bir kurum olduğunu belirterek, toplum önünde tartışılan konuların daha erken raporlanması konusunda bir beklenti olduğunu ifade etti.

Hukuki ve mali protokollerin Sayıştaylığın önüne getirmeyi önemli gördüklerini belirten Solyalı, Kalecik 3, T8T ve fiber optik gibi konularla ilgili raporların merakla beklendiğini söyledi.

Solyalı, Sayıştaylığın Başsavcılığa gönderdiği ve mahkemeye sevk edilen dosyalarla ilgili bilgi de talep etti.

Korahan: Araç ihtiyacı giderilmeli

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Sayıştaylıkta 35 denetçi olduğunu 25 daha alınacağını ve 60 kişinin kullanabileceği sadece bir araç olduğunu söyleyerek, “Denetim yerinde yapılır. Denetçileri göreve göndermek için 10 araca ihtiyacımız var. 2-3 araç bütçeye konuyor ama hiçbir zaman alınmıyor” dedi.

Korahan, bu görevde olduğu sürede hep araç sıkıntıları olduğunu dile getirdiğini de belirtti.

Araç sıkıntılarının sürdüğünü belirten Korahan, her konuya denetmen gönderemediklerini ifade etti. 25 yeni denetçi alınacağını ve denetçi sayısının 60’a çıkacağını bildiren Korahan, denetimlerin sekteye uğramaması için araç ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalecik ile ilgili rapora henüz başlanmadığını, T&T raporunun ise bir iki hafta içerisinde yayınlanacağını kaydeden Korahan, polis soruşturmalarının uzun sürdüğünü kaydetti

Özuslu: Bu ihaleler nasıl oluyor da bu kadar şaibeli hale geliyor?

Sayıştay Başkanlığı ile ilgili her yıl aynı şeylerin söylendiğini kaydeden CTP Milletvekili Sami Özuslu, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun idareye duyduğu güvensizliğin sandığa yansıdığı görüşünü ortaya koydu.

Sayıştay Başkanlığı’nın da bu seçimin sonucunda çıkarması gereken dersler olduğunu kaydeden Özuslu, Merkezi İhale Komisyonu’nda yaşananlar, sahte diploma konusu, rüşvet konuları gibi konuların üzerine gitmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“Bu ihaleler nasıl oluyor da bu kadar şaibeli hale geliyor?” diye soran Özuslu, bu konularda denetim mekanizmaları ve polis, savcılık, yargı süreçlerinin gecikmeden işlemesi gerektiğini kaydetti.

“Denetim istenmiyorsa denetleme mekanizmaları güçlendirilmez.” diyen Özuslu, güçlü bir denetimin daha az rant anlamına geldiğini belirtti.

Özuslu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıkların en son ne zaman denetlendiğini, Türk Telekom ile imzalanan protokolle ilgili Sayıştaylığın bir denetimi olup olmadığını ve dış temsilciliklerle ilgili güncel raporların neden olmadığını sordu.

Alas: Yolsuzlukların önlenmesinde Sayıştay öncü ancak tek başına önüne geçemez

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, kendilerinin sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra değil, öncesinde de sorumluluğunun bilinci ile hareket eden bir ekip olduğunu vurguladı.

Sayıştay Üyesi Ece Çelikdal Alas da söz alarak Özuslu’nun yolsuzluklarla ilgili sorusuna yanıt verdi. Alas, yolsuzlukların önlenmesi noktasında Sayıştay’ın öncü olabileceğini ancak yalnız başına yolsuzlukların önüne geçemeyeceğini kaydetti.

Komite Başkanı Resmiye Canaltay da söz alarak, denetlemenin önemine vurgu yaptı ve Sayıştay Başkanlığı’nın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 184 Milyon 653 Bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi oy birliği ile kabul edilerek Komite’nin bugünkü toplantısı tamamlandı.

Komite’nin sonraki toplantısı 18 Kasım Salı günü saat 10.00’da yapılacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar ve Mahkemeler bütçeleri görüşülecek.