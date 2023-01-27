“Satışların yüzde 70’i yabancılara…”

▶ Ülkenin önde gelen inşaat firmalarından Döveç Construction’ın Satış Müdürü Burcu Kurt, yerli halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle konut almakta zorlandığını, satışların yüzde 70’inin yabancılara olduğunu belirtti. Kurt, yabancı alıcıların talebinin ise yoğun olduğunu ifade etti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Döveç Construction Satış Müdürü Burcu Kurt, yaşanan ekonomik krizin inşaat sektörünü etkilemediğini belirterek, satışların devam ettiğini söyledi.

Burcu Kurt, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Alım gücünün düşmesi nedeniyle yerli halka satışların düştüğünü aktaran Kurt, “Farklı farklı projeler ortaya koyarak, yelpazeyi de geniş tutarak bunu aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Son günlerde gündem olan ve “Müjde” olarak açıklanan Derinya’daki sosyal konut projesi hakkında da kişisel görüşlerini açıklayan Burcu Kurt, başka ülkelerden firmaların burada inşaat yapmasını “yanlış” olarak yorumladı, “Bu ülkede bir şey yapılacaksa, bu ülkenin esnafı kazanmalı” ifadelerini kullandı.

Döveç Construction’ın projelerinden de bahseden Satış Müdürü Burcu Kurt projeleri anlattı, “Yeni projelerimiz gelecek. Biz bir fabrikayız. Üretmeye devam edeceğiz. Talepler de geliyor” şeklinde konuştu.

“Ekonomik kriz, maliyetlere yansıdı ancak satışlara yansımadı”

● “Dünyanın genelini etkileyen bir ekonomik kriz var. Ama Kuzey Kıbrıs için inşaat sektörü şu anda ülkeye en fazla gelir getiren sektörlerin başında geliyor. Bunun sebebi, çok fazla ülkeye hitap etmiş olmamızdır. Bugün, Kıbrıs’ın geneline baktığımızda 70-80 ülkeden alıcı kitleleri bulunuyor. Bu da dünyaya açılmamıza, satışlarımızın artmasına ve talepleri karşılamamıza sebep veriyor. İnşaat sektöründe özellikle bizlerin projelerinde verdiğimiz taksit imkânları neticesinde tercih edilebilir oluyoruz. Ayrıca, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs’taki gayrimenkul fiyatlarını kıyasladığımız zaman, Kuzey Kıbrıs’ın bu konuda uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yabancılara daha cazip geliyoruz. İnşaat kısmında maliyetler arttı, her şey etkilendi ama bu satışlara yansımadı. Bizim bir projelerimizin beklentileri karşılıyor olması, bizim kendi özelimizde satışlarımıza da yansıyor. İnşaat sektörü genel bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Doğal olarak yeni oluşumlara giriyoruz. Sadece bir bina yapmak yerine çevreyi de düşünüp o yönde hareket ediyoruz.”

“Alım gücünün düşmesi yerli halka olan satışları etkiledi”

● “Yerli halkımızın alım gücünün düşmesi, yerli halk açısından satışlarımızı etkiledi. Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan para birimi Türk Lirası’dır. Satışlar da dövize endeksli. Biz, farklı farklı projeler ortaya koyarak, yelpazeyi de geniş tutarak bunu aşmaya çalışıyoruz. Her projemizin skalası yüksekten başlamıyor. Daha düşükten başlayan projelerimiz de var.”

“Satışların yüzde 70’i yabancı kişilere…”

● “İskele ve Mağusa bölgesindeki müşteri profili çeşitlidir. Mağusa merkezi daha çok İran ve İskandinav ülkelerinden gelenler tercih ediyor. Genel olarak, Avrupa ülkelerinden, Türkiye’den de alanlar var. Satışların yüzde 70’i yabancı kişilere olduğunu söyleyebiliriz.”

“Seçilen projeye göre taksitlendirme imkanı…”

● “Firma olarak müşterilerimize sağladığımız imkânlar da var. Örneğin; şu anda satışına devam ettiğimiz ‘Quarencia’ projesi... Bu projeyi 3 ay önce satışa açmıştık. 686 konutluk bir proje ve satışları çok güzel gidiyor. Dünya genelinde ağımız var ve yurtdışında da reklamlarımız yapılıyor. Biz aslında yabancılara ilk önce Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıyoruz. Bu algıyı yerleştirdikten sonra onları adamıza davet ediyoruz. Adayı gezdiriyoruz, projelerimizden bahsediyoruz. Aslında bir nevi de rehberlik de yapıyoruz. Projelerimizde genelde %35 peşinatla başlıyoruz, daha sonra seçilen projeye göre taksitlendirme imkânı yapıyoruz.”

Derinya’daki ‘Sosyal konut’ projesi… “Bu ülkede bir şey yapılacaksa, bu ülkenin esnafı kazanmalı…”

● “Kuzey Kıbrıs kendi içerisinde çok özel inşaat firmalarına sahip… Bu inşaat firmaları burada kazandığını, burada harcıyor. Bizler bu adada sağladığımız gelirle başka bir ülkede yatırım yapmıyoruz. Tekrar adaya yatırımlar yaparak kazanımlar elde ediyoruz. Bu şirketlerimiz çok büyük istihdamlar da sağlıyor. Bugün, bizim şirketimiz bile sadece binlerce kişiye gelir imkânı sağlıyor. Benim şahsi görüşüm şudur ki, ülkemizin sosyal konut yaratma gücü varken, farklı bir ülkelerden gelip de inşaat yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Bence bu ülkede bir şey yapılacaksa, bu ülkenin esnafı kazanmalı…”

İmar Planı… “Görüş alınarak yapılmalı…”

● “Gelişen şehirlerde İmar Planı çok önemli… Bu planı yapmazsanız, düzensiz yapılaşmanın önüne kesinlikle geçemezsiniz. İmar Planı kesinlikle yapılmalı ama İmar Planı’nı yapacak olan kişiler, bu ülkede imar yapan kişilerden görüş alarak yapması gerekiyor. Çünkü burası bir ada… Bazı bölgeler tarıma ayrılsın, güneş panellerine ayrılsın ama yükselmemiz de gerekiyor. Bizim topraklarımız çok değerli… Biz, bir toprakta yayılırsak, o topraklarımızı aslında daha fazla kişilere satmış olabiliriz. Ancak, bir toprak parçasında yükselirsek, o zaman fazla toprak satmamış oluruz.”

PROJELER

● “Gazimağusa merkezde 139 konutlu 10 tane dükkânı olan ‘Sky Sakarya’ projemiz var. Bu proje 2021 yılında satışa açıldı. Temmuz 2023’te anahtar teslimi yapacağız. Şu an 139 konutun tamamı satıldı. Dükkanlarımız da satıldı.”

● “Long Beach’te şu an yapımı devam eden ‘Panorama’ projemiz var. 111 konuttan oluşuyor. Orada Stüdyo 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri var. Bana göre, bölgenin en klas projelerinden biri… Denize sadece 150 metre uzaklıkta. Tepesinde havuzun, barın, aşağıda restoranın olduğu bir proje. Bunu da Haziran 2023 itibariyle sahiplerine teslim ediyoruz.”

● “İnşaatına devam eden bir başka projemiz ortaklı olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Four Seasons Life 2’ projesidir. ‘Four Seasons Life 1’ projesi, 2018’de satışa açılmış, çok güzel de bir satış grafiği yakalamıştı. Oradaki 420 konutun tamamının satışını gerçekleştirdik fakat gelen taleplerin devamından dolayı onun üzerine 319 konut daha olacak şekilde ekleme yaptık ve iki projeyi bir birine bağladık. Orası da Ocak 2024’te teslim edilecek bir proje… Şu anda satılmayan son 4-5 dairemiz kaldı.

● “Bir başka projemiz az önce de bahsettiğim ‘Quarencia’ projesidir. İçerisinde otel barındıran, sayısız sosyal aktivite üniteleri olan, 7 tane restoranıyla aynı zamanda sahille bağlanıp sahildeki aktivitelere de ulaşılabilen bir proje… Bu projenin üzerinde 4 yıl çalıştık. Çok hassas bir şekilde ilerledik. ‘Quarencia’ İspanyolca bir kelime. ‘Kendimi huzurda hissedebileceğim yer’ anlamına geliyor. İki etaptan oluşuyor. 2025 Mayıs ayında otel bloğunu teslim ediyoruz. 2025 Ağustos ayında B bloğu teslim ediyoruz. 2026 Ağustos’ta ise, C ve D bloklarını teslim ediyoruz. “

● “İnşaatı devam eden bir başka projemiz de ‘La Isla’ projesidir. Ötüken’de olan bir proje… 211 konuttan oluşuyor. ­İçerisinde hem daireler, hem de villalar var. Bunu da Mart 2025’te teslim edeceğiz. Satışlarımız da tamamladık.”

“Biz bir fabrikayız. Üretmeye devam edeceğiz…”

● “Bizim yerli halkımıza en çok satış yaptığımız ‘Co Dried’, ‘La Isla’ ve ‘Four Seasons Life’ projeleri olurken, ‘Quarencia’ projesinde de yerli halktan yatırım amaçlı yapılması için rağbet oldu. Yeni projelerimiz gelecek. Biz bir fabrikayız. Üretmeye devam edeceğiz. Talepler de geliyor. Bizi en çok gururlandıran şey, biz bir yere Döveç bayrağı koyduğumuz zaman, alıcı listelerimiz oluşmaya başlıyor. 2023 yılı içerisinde de bazı projelerimiz daha olacak.”

Neden Döveç Construction? “Müşterilerimiz bize güveniyor, biz de onların güvenini boşa çıkarmıyoruz”

● “Ben burada 7 yıldır çalışıyorum. Burada çalıştığım günden bugüne kadar her zaman arkamda bir gücün olduğunu hissettim. Hiçbir zaman katalogda gösterilenin aksini yapan bir şirket olmadık. Aksine katalogda gösterilenin üzerine koyarak yapan bir şirket olduk. Döveç Construction bir aile şirketi, biz de bu aile zincirinin birer halkasıyız. Kalite ve güven de çok önemli… Müşterilerimiz bize güveniyor, biz de onların güvenini boşa çıkarmıyoruz. Döveç bölgede çok güzel işler başarmış bir şirket…”