Sanatın ve keşfetmenin ‘ceplerine’ davetlisiniz

Deneysel ve ‘fringe’ çalışmaları yaygınlaştırma amacı güden, sanatçılara yaratabilmeleri, direnmeleri, tartışmaları tetikleyebilmeleri ve eşsiz bakış açılarını yansıtabilecekleri bir alan sunan ve Dayanışma Evi tarafından 2014’den beri organize edilen Buffer Fringe Festivali, 9. 7,8 ve 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Buffer Fringe 2022 programı, Kıbrıs’tan ve yurtdışından bu yılın teması Cepler (ötesi)’ne yanıt veren enerjik sanatçıları ağırlıyor.

Sanatçılar, benzersiz performansları ve projeleriyle, baskın anlatıları delmeye yönelik önerilerini sunarken, ana çerçeve mantığına karşı çıkıyor ve farklılıklar, kimlikler, geçmiş ve gelecek, dahil etme ve dışlama konularında bir düşünce alanı oluşturuyorlar.Buffer Fringe 2022, kapsayıcı barış inşaası misyonunu genişleterek, 3 gün boyunca Lefkoşa’da farklı mekanlarda, 14 sanat ekibi ve 5 küratörle birlikte seyircileri sanatın ve keşfetmenin ceplerine daldırmaya hazırlanıyor:

Festival 7 Ekim Cuma, Rüstem Kitabevi’nde açılacak

Buffer Fringe’in 2022’nin ilk günü olan 7 Ekim, Lübnanlı yönetmen/sanatçı/barış aktivisti Raffi Feghali’nin küratörlüğünde Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecek. Feghali’ye göre sanatçılar, eserleriyle, “tarihten beslenerek kimlik ve aidiyet üzerine sürekli sorguluyor ve değişiyor”.

Günün birinci bölümü, ERGO Tiyatrosu [CY] tarafından sahnelenen NOBODY ile başlayacak: dönüm noktası sayılan üç eserden kesitlerin müzikal bir biçimde sahnelenmesiyle oluşacak performans, Homer’in Odysseia’sı, Joyce’un Ulysses’i ve Nikos Kazantzakis’in Odysey’inden kesitler içerecek. Sonrasında Berlin’de yaşayan Lübnanlı sanatçı Ahmad BáBá, Ilk: A Queer Arab Dichotomyisimli görsel performansıyla, kuir Arap Müslüman kimliği ile alakalı soruları irdeleyecek. İkinci bölümde ise, Compañia Encuentro [IT/SP], Una Guerra Entre Nosotros (A War Between Us) isimli aşk, ölüm ve homofobi gibi temaları işleyen ve romantik bir ilişkinin hikayesini anlatan bir dans performansı sunacaklar. Son olarak ise İnal Bilsel [CY], sizi hiç yaşanmamış bir geleceğin nostaljisine doğru sürükleyecek bir canlı elektronik müzik ve multimedya performansı olanNostalgia for the Future ile geceyi sonlandıracak.

Festival 8 Ekim Cumartesi, Theatro Polis OPAP’da sürecek

Avustralyalı-Kıbrıslı yazar/dramaturg Kat Kats, Avustralyalı yönetmen Bryce Ives ve Kıbrıslı tiyatro yönetmeni Maria Varnakkidou, festivalin ikinci günü olan 8 Ekim Cumartesi günü, NiMAC’a ait Theatro Polis OPAP’taki performansların küratörlüğünü üstleniyor. Ekip, bizleri “[kara] kutunun dışında düşünmeye çağırıyor: her ne ya da kim olmak istersek olabileceğimiz bir cep yaratmayı hedefliyorlar.”

Günün birinci bölümü, Die Wolke Art Group [GR]’un Poetics of Space isimli Öznel ‘alan’ algısı ve yakınlık konseptini inceleyen bir dans-tiyatro eseriyle başlayacak; daha sonraCompagnie Inflexions [FR], seyircileri, sesler ve şiirleri dinleyerek dans etmeye davet eden, disiplinlerarası performansları As We Drove Short Short Horizon-Line’ı sergileyecek. İkinci bölüm, ody icons’un [GR/CY] POLYDRAMA isimli, kuirlik, gelenek, sosyal kavga, karanlık ve aydınlık, yalnızlık ve kolektif hakkında disiplinlerarası müzikal performansı ile başlayacak. Daha sonra ise Vasilikí Anastasiou ve 20’den fazla kadın üyenin oluşturduğu Amalgamation Choir[CY], From West to East performansıyla, seyircileri ses alanları, temel sesler, şarkılar, fısıltılar ve ninniler içine hapsedecek.

Festival 9 Ekim Pazar, ara bölge / Dayanışma Evi’nde kapanacak

Buffer Fringe’in üçüncü ve son günü olan 9 Ekim Pazar, Kıbrıslı sanat tarihçisi Derya Ulubatlı, Ledra Palas ara bölgeyi ve Dayanışma Evi ile çevresindeki Hendek bölgesini, farklı sanatçıların seyirciyle ve ‘diğerleriyle’ iş birliği halinde, yeni hikayeler anlatacakları ortak bir “cep” haline dönüştürüyor.

Melita Couta [CY], STATE ile, ara bölgede kurulan 24 saatlik bir “DEVLET”in, kuruluşu, gelişmesi, çöküşü ve dağılmasını anlatan, disiplinlerarası, etkileşimli, katılımcı ve performansa dayalı bir sanat enstalasyonu sunacak. Daha sonra Fatosh Olgacher [CY], ΚΥΠ|RIS isimli, 1974-2004 yılları arasında adanın iki yanında yaşayan Kıbrıslıların deneyimlerini anlatan iki farklı filmden oluşan bir video enstalasyonu ile sahneyi alacak. Hollanda’da yaşayan Martín Álvarez, Where Words Become Music isimli,dilin ötesine geçecek, evrensel bir mesajı yayma ihtimalini değerlendiren, klasik müzik ve edebiyata dayalı, etkileşimli bir performans sunacak. Tera Group’un Muzuru [CY], isimli performansında yasak bir aşk hikayesi, iki aktör ve bir müzisyen tarafından Türkçe ve Yunanca mani atışmasıyla anlatılacak.

Aynı gün gerçekleşecek olan Paralel Aktiviteler de ise, K&A [İsviçre], Relay of Matches ile, “basit bir kolektif hareket, şiirsel bir ateşleme, hayati bir işaret”için Buffer Fringe’e bu yıl tekrardan ger, dönecek. Son olarak, CYENS Centre of Excellence, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Appios Yaratıcı Stüdyo, katılımcıları,kişisel fotoğraflarını, gazete küpürlerini ve diğer tarihi materyallerini DeepNic’in Dayanışma Evi’nde kuracağı scan istasyonuna getirmeye davet ediyor. Projenin esas amacı Lefkoşa’nın daha iyi anlaşılabilmesine katkı koymak olarak belirtiliyor.

Biletler

Cuma ve Cumartesi günü olan performansların her biri 2 bölüm halinde sunulacak ancak seyircilerin tüm performanslara katılmalarını öneriyoruz! Biletler her bir bölüm için5 euro olacaktır. Pazar gunkü performanslar ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir. Biletleri satın almak ve deyalı bilgi için: https://www.home4cooperation.info/buffer-fringe-2022/

Atelier Nicosia / Atölye Lefkoşa

Festival Akademi ve Dayanışma Evi’nin Festival dahilinde kurmuş olduğu işbirliğiyle, 30 genç festival organizatörü, kültürel alanda uzmanlar, sanatçı, aktivist ve farklı sektörlerden uzmanlar bir haftalık bir atölyeyle bir araya gelecek. Atölyenin konusu günümüzde festivallerin karşılaştığı zorluklar, toplumlarda ve çatışma mekanlarında sanatın ve kültürün rolü üzerine olacak. Atölye Lefkoşa, 7-13 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için: https://www.thefestivalacademy.eu/en/activities/atelier/atelier-nicosia-2022/

Facebook Etkinlik sayfamızı burada bulabilirsiniz

Buffer Fringe, 2022-2023 yılı için Avrupa Festivaller Birliği, EFFE’nin “Olağanüstü Festival” ödülünü almaktan gurur duyuyor!

Buffer Fringe hakkında daha fazlası için:

Website www.bufferfringe.org/about

Facebook www.facebook.com/BufferFringe