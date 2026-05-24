"Saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız"

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den videolu bir paylaşım geldi. Özeli polis ablukasına alınan partinin Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Yurttaşlara seslenen Özel, "Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti’yi yenmek" dedi.

"Buradan çıkmayacağız, ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum"

Özel, "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde gerginlik

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip, son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı "değişim" deyip, o değişim iradesiyle, gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak.

İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı kollarıyla, bu plan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 7'sinde, hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında, arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar.

Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle de geldiler ve binaya girmek; gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek... Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz, bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.

Ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor, bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip, eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz.

Kimse unutmasın; bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, birinci meclisteki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum.

Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."