CHP Genel Merkezi önünde gerginlik

Türkiye'de Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı gerekçesiyle tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, genel merkeze polis müdahalesi başladı.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı. Polis ekipleri partililere plastik mermiyle müdahale ediyor.

Partililer Genel Merkez'in içine polisi sokmamak için direniyor.

Mutlak butlan davasında mahkemenin genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazarak, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslimini istemişti.

Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Ankara Valiliği de bir açıklama yaparak "mahkeme kararının uygulanması için emniyet güçlerine talimat verildiğini" bildirmişti.