Salamis’te Eliades Ochoa ile tarihi bir gece yaşandı

Murat OBENLER

Ülkemizin dünyaya açılmış yüzü olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bir kez daha dünyaca ünlü bir efsaneyi ağırladı.Bu yıl 24.kez yapılan festivalde müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicilerle buluştu ve akıllara kazınan unutulmaz bir konser verdi. Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve bazı belediye meclis üyelerinin de takip ettiği konser Eliades Ochoa’nın özel orkestrası eşliğinde verdiği coşkulu performansı ile latin müziği severler için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Salamis’te Küba rüzgarı esti

"Kübalı Johnny Cash" olarak adlandırılan Grammy ödüllü yaşayan efsane sıcak ve nemli havaya rağmen Buena Vista Social Club ile seslendirdiği başta "Chan Chan" olmak üzere bazı unutulmaz şarkılar yanısıra Un Bolero Para Ti, Guajiro, La comparsa, Pajarito Voló, Píntate los Labios María, Muriendo De Envidia gibi çeşitli solo albümlerinden eserleri de seslendirdi. Eliades Ochoa’nın özel orkestrası eşliğinde verdiği coşkulu konserde seyirciler de sahnenin önüne gelerek danslar ve alkışlarla geceye katılırken gece sonunda coşku tavan yaptı ve grup tekrar sahneye gelerek bis yaptı.



Başkandan Ochoa’ya İspanyolca teşekkür

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da konser sonunda sahneye gelerek böylesi saygın,önemli ve değerli bir sanatçıyı Mağusa Festivali’nde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek sanatçıya İspanyolca hoşgeldiniz dedi ve teşekkür etti. Başkan Uluçay sanatçıya bir de Lefkara işi hediye etti.