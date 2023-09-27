“Sahte reçete” davasında 7 kişi mahkemeye çıkarıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen M.A, G.T ve E.K 3 vatandaş ve Lefke’de barkodları kesilmiş halde eski bir binada bulunan ilaçlarla ilgili olarak görülen eczacı İ.T ve vatandaş A.K. mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 15’e yükseldi.