“Sahte reçete” davasında 7 kişi mahkemeye çıkarıldı
Sahte reçete soruşturması kapsamında 7 kişi daha bugün mahkemeye çıkarıldı.
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Sahte reçete soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen M.A, G.T ve E.K 3 vatandaş ve Lefke’de barkodları kesilmiş halde eski bir binada bulunan ilaçlarla ilgili olarak görülen eczacı İ.T ve vatandaş A.K. mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 15’e yükseldi.
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Etiketler : mahkeme, sahte reçete