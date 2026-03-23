Sahte kira sözleşmesinden mahkemeye çıkarılan zanlılara ek tutukluluk!

Lefkoşa’da oturma izni almak amacıyla kiracı olmadıkları halde sahte kira sözleşmesi düzenlenerek tedavüle süren 6 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Y.E., S.B., G.B., G.J., M.B. ve B.Ç. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.03.2026 tarihinde Y.E.’nin Ortaköy’deki ikametgahının, B.Ç. ve M.B. aracılığı ve G.J.’nin bilgisi dahilinde, S.B., M.B. ve G.B.’ye oturma izni alabilmeleri amacıyla, kiracı olmadıkları halde kira sözleşmesi düzenlenerek sahte belge hazırlandığını söyledi.

Polis, S.B.’nin söz konusu kira sözleşmesini Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne verip pullatarak sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğünü belirtti. Olayın, 19.03.2026 tarihinde S.B.’nin Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şube Amirliği’ne oturum izni başvurusu yapmak üzere gitmesi sırasında ortaya çıktığını kaydeden polis, S.B.’nin sahte kira sözleşmesini ve buna bağlı aldığı ikametgah belgesini görevli polise verdiğini söyledi.

Polis, görevli memurun yaptığı sözlü araştırmada S.B.’nin Girne’de ikamet ettiğini, kaldığı yer için kira sözleşmesi bulunmadığını ve oturum izni almak amacıyla Lefkoşa’da kira sözleşmesi hazırladığını beyan etmesi üzerine olayın tespit edildiğini aktardı.

S.B., G.B. ve Y.E.’nin kira sözleşmesi üzerinde isim ve imzalarının bulunduğunu, G.J., M.B. ve B.Ç.’nin ise sözleşmenin hazırlanmasına aracılık ettiklerini belirten polis, tüm zanlıların bu nedenle tutuklandığını söyledi.

Aynı gün tedavüle sürülen kira sözleşmesi ile S.B.’nin Ortaköy muhtarlığından aldığı ikametgah belgesinin emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılardan alınan el yazısı örneklerinin inceleneceğini belirten polis, ek süre talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.