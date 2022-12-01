Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı duyurusu
Sağlık Bakanlığı, grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların, Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların, Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler, 5 Aralık pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilecek.
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Etiketler : sağlık bakanlığı, grip aşısı