‘Sabotaj’ raporu yalanı

Serap KARAMAN

Güneşköy Trafo Merkezi’nde 8 Ağustos 2025’te meydana gelen ve Kıbrıs’ın kuzeyinde elektrik krizine neden olan patlamanın ardından gündeme gelen “sabotaj” iddialarına ilişkin rapor, aradan 10 ay geçmesine rağmen hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadı.

Patlamanın ardından Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplayan Başbakan Ünal Üstel, polis, KIB-TEK ve Türkiye’den gelecek teknik ekibin inceleme yapacağını, sonuçların ise 15 gün içinde açıklanacağını söylemişti. Ancak süreçte herhangi bir rapor yayımlanmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, raporun hiçbir zaman açıklanacağına inanmadıklarını belirterek, olayın sabotaj değil, bakımsızlık ve zamanında yapılmayan yatırımların sonucu olduğunu vurguladı. Tuğcu, trafo merkezinde aradan geçen süreye rağmen kayda değer bir onarım yapılmadığını, çalışanların iş güvenliği açısından da ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise hasarın boyutuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, yurt dışındaki üretici firmalardan maliyet bilgilerinin henüz ulaşmadığını kaydetti. Aydın, firmalardan gelecek net verilerin ardından hasarın kapsamı ve maliyetine ilişkin toplu bir açıklama yapılacağını ifade etti.

Öte yandan YENİDÜZEN’in konuya ilişkin bilgi almak için yaptığı ısrarlı aramalara rağmen, KIB-TEK’ten sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan’a ulaşılamadı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“İddia ettikleri raporun hiçbir zaman çıkacağına inanmıyoruz”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki patlamaya ilişkin raporun açıklanacağı yönündeki söylemlere rağmen somut bir gelişme yaşanmadığını belirterek, raporun yayımlanacağına inanmadıklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, olayın yaşandığı bölgede ciddi bir değişiklik yapılmadığını kaydederek, yalnızca naylonla kaplı pencerelerin değiştirildiğini söyledi. Bölgede çalışan personelin iş güvenliği açısından risk altında olduğunu vurgulayan Tuğcu, “Bizim için önemli olan iş güvenliğidir” dedi.

Patlamanın zamanında yapılmayan yatırımlar nedeniyle meydana geldiğinin altını çizen Tuğcu, arızanın ardından da gerekli onarımların yapılmadığını ifade etti. Tuğcu, “15 günde raporu yayınlayacaklarını söylediler. Ama böyle bir rapor yazılmayacak. Ben ilk gün de aynı şeyi söylemiştim. Şu anda orası aynı şekilde duruyor. Sadece naylonla kaplı pencereleri değiştirdiler. Orada çalışan personelimizin iş güvenliği sıfır noktasındadır.” ifadelerini kullandı.

Sigortalama yöntemini de eleştiren Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi binasının sigortalanmadığını belirterek, yalnızca cihazların sigorta kapsamına alındığını söyledi. Tuğcu, “Sigortalanma şekli de bize göre yanlıştır çünkü sadece cihazları sigortaladılar, Güneşköy Trafo Merkezi binasının da sigortası yoktur. Cihazlar aynı şekilde duruyor hiçbir şey yapılmadı.” dedi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın:

“Yurt dışı üretici firmalardan hasarın tam maliyeti gelmedi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki hasarın mali boyutuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, yurt dışındaki üretici firmalardan gelecek sonuçların beklendiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aydın, firmalardan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını ve fiyatlandırmanın netleşmesini beklediklerini ifade etti. Hasarın boyutuna ilişkin kesin maliyetin henüz belirlenmediğini kaydeden Aydın, tüm veriler toplandıktan sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını belirtti.

Aydın, “Firmalardan, oluşan hasarın boyutu ile ilgili net fiyat bekliyoruz. Yurtdışı firmaları olduğu için bizi biraz geciktiriyorlar. Onlardan henüz net fiyat gelmediği için tam detaylı hep birlikte bir açıklama yapacağız. Yurt dışı üretici firmalardan hasarın tam maliyeti gelmedi.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Güneşköy Trafo Merkezi’nde 8 Ağustos sabah saatlerinde meydana gelen patlama, Kıbrıs’ın kuzeyinde geniş çaplı elektrik kesintilerine neden olmuştu. Elektrik krizinin yaşandığı günlerde yurtdışında olduğu öğrenilen Başbakan Ünal Üstel, 10 Ağustos’ta Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplamış ve olayda sabotaj ihtimali bulunduğunu belirtmişti.

Üstel, arızanın nedenlerinin polis, KIB-TEK ve Türkiye’den gelecek teknik ekip tarafından araştırılacağını, raporun ise 15 gün içinde açıklanacağını söylemişti. Ancak açıklanan sürenin dolmasının ardından rapor kamuoyu