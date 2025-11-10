Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul etti.

Yasa değişikliğiyle, belli koşulları taşıyan kişilere, mevcut sabıkalarının gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmesinin önlenmesi için, Mahkemeye başvurma hakkının tanınması getiriliyor. Sadece para cezasına veya en fazla 1 yıl hapis cezasına mahkum olup cezalarını çekmiş olan, böyle bir mahkumiyetin üzerinden 10 yıl geçmiş olan ve bu süre içerisinde Ceza Yasası tahtında başka herhangi bir suçtan mahkum olmayan KKTC vatandaşları bu imkandan yararlanabilecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün ilk önce ilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi. Genel Kurul’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de anıldı. 87’nci ölüm yıl dönümünde Atatürk’ün fotoğrafları salondaki dev ekrana yansıtıldı

Bilgiye ve onaya sunuşlarda, Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili CTP milletvekili Erkut Şahali yerine CTP milletvekili Devrim Barçın’ın görevlendirilmesiyle ilgili tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” görüşülmeye başlandı. Öneriyle ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

Öztürk: “Öneriyi görüşürken, güneydeki uygulamalara baktık”

Raporu okuduktan sonra öneri hakkında görüş belirten Öztürk, özelde de, kamuda da çalışmak için sabıka kaydı istendiğine işaret ederek, sabıkası olanların ömür boyu cezalandırıldığını ifade etti.

Öneriyi görüşürken dünyadaki ve Kıbrıs’ın güneyindeki uygulamalara da baktıklarını belirten Öztürk, yolsuzluk, cinsel içerikli suçlar, adam öldürme, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı suçlar; dolandırıcılık, sahtekarlık, 18 yaşından küçüklere veya engelli kişilere karşı işlenen suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili suçlarda kişilerin sabıka kaydının silinmesi için başvuru yapamayacağını vurguladı.

En fazla 2 yıl hapislik cezası almış kişilerin bu yasadan yararlanabileceğini dile getiren Öztürk, sadece para cezası almış yabancı kişilerin bu haktan yararlanabileceğini ifade etti. Öztürk, para cezası alan kişinin de bu suçu işlemesinin üzerinden 3 yıl geçmesi halinde başvuru yapabileceğini, bir yıl hapis cezası alan kişinin en az 5 yıl ardından başvuruda bulunabileceğini söyledi.

En fazla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ceza alan kişinin cezasının üzerinden 8 yıl geçmesi gerektiğini de belirten Öztürk, sabıka kaydının silinmesi kararını mahkemenin vereceğini de ifade etti.

Solyalı: “Yeni düzenlemede belli açılımlar yapıldı”

CTP milletvekili Ürün Solyalı, 2012’de yürürlüğe giren Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’na belli açılımların getirildiğini, bu son düzenleme hazırlanırken de çeşitli paydaşlarla bir araya gelindiğini ifade etti.

2012 yılındaki yasada, mahkumiyet tarihinin üzerinden 5 yıl geçmesi ve herhangi bir hapis cezası alınmaması şartı arandığını anımsatarak, yeni düzenlemede belli açılımlar yapıldığını dile getirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ortaya koyduğu kriterlerle ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak bir denge oluşturmaya çalışıldığını söyleyen Solyalı, suça karışmış, belli kriterlere sahip insanlara ikinci şansı verme ve toplumsal fırsat eşitliğini yaratabilmek adına çalıştıklarını söyledi.

Solyalı, suç işleyen insanların topluma karışma, aile bütünlüğü ve çalışma hakkı gibi haklarının elinden alındığını kaydetti. Öneride bu haktan yararlanabilecek vatandaşlar ve ülkede yasal izinle kalan kişiler olmak üzere 2 kategori olduğunu belirten Solyalı, yasadan yararlanmak için KKTC vatandaşı olmak veya yasal izinle kesintisiz şekilde KKTC’de en az 6 yıl yaşamak gerektiğini vurguladı.

Ürün Solyalı, sabıka kaydının mahkeme aracılığıyla silinebileceğini anımsatarak, bu sürede herhangi bir başka suça karışmama şartına da bakılacağını ve suç kaydının bir kez silinebileceğini belirtti.

Solyalı, 18-21 yaş arasındaki kişilere daha fazla hak vermeyi öngördüklerini dile getirdi.

Talat: “Cezasını çeken kişinin yeniden topluma kazandırılması adaletin bir parçasıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Tasarısı”nın toplumda ikinci bir şans yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Talat, düzenlemenin “ortak akıl ve adalet ilkesiyle” hazırlandığını belirterek, “Bu düzenleme kamu yararı gözetilmeden hazırlanmadı. Aksine toplumun hassasiyetleri dikkate alınarak koruyucu mekanizmalar eklendi” dedi.

Yasanın kapsamı dışında kalan suçları da açıklayan Talat, “Cinsel suçlar, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, adam öldürme, kişi özgürlüğüne karşı suçlar, dolandırıcılık, sahtekârlık, 18 yaş altına veya engelli bireylere karşı işlenen suçlar ile suç gelirlerinin aklanması bu düzenlemeden yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.

Talat, suç işlememe süresine göre başvuru sürelerinin değiştiğini belirterek, “Para cezası alanlar için üç yıl, bir yıla kadar hapis cezası alanlar için beş yıl, iki yıla kadar hapis cezası alanlar için ise sekiz yıl geçmeden başvuru yapılamayacak” dedi.

Çocuk ve genç suçluların topluma yeniden kazandırılmasına özel önem verdiklerini de vurgulayan Talat, “Genç suçluların topluma yeniden entegrasyonu yasa ile desteklenecek” diye konuştu.

Talat, tasarının çağdaş ceza hukuku ilkelerine dayandığını belirterek, “Cezasını çeken kişinin yeniden topluma kazandırılması adaletin bir parçasıdır. Bu yasa o ilkeye dayanıyor” dedi.

Baybars: “Sabıka kaydının silinmesi hapis cezası veya ceza süresi üzerinden değil, suç tasnifi üzerinden yapılmalı”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yasa önerisi üzerine söz alarak yürürlükteki yasanın kapsamının genişletildiğine işaret ederek, bunun etkilerinin hemen hissedilmeyeceğini belirtti.

Baybars, toplum güvenliğinin zafiyete uğradığı, rehabilitasyon sürecinin olmadığı ülkelerde bireylerin topluma kazandırılmasının son derece önemli olduğunu ancak Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ne eleştirisi de olduğunu ifade etti.

Baybars, sabıka kaydının silinmesinin hapis cezası veya ceza süresi üzerinden değil suç tasnifi üzerinden yapılması gerektiğini belirterek, öneriye olumlu oy vermeyeceğini ifade etti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, yasa önerisine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve madde madde af kapsamına girmeyen yüz kızartıcı suçlara işaret etti.

Taçoy, ülkede çeşitli alanlardaki suçluların rehabilite edilmesi, topluma yeniden kazandırılması için yeterli uygulamalar olmadığını söyledi. Hasan Taçoy, bu yüzden yasanın, af üzerinden değil, suçluların rehabilite edilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurulda daha sonra oylamaya geçilerek, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” oy çokluğuyla kabul edildi

Genel Kurulda daha sonra “Sayıştay Komitesinin, İçişleri ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No: 53/1/2005) İlişkin Raporu” da görüşüldü. Raporu, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay okudu.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.