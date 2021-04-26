Rus Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma sağladı.

Rusya'da aşının geliştirilmesi ve pazarlanmasında yetkili kuruluş olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Viscoran İlaç şirketi koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için resmi olarak anlaşma sağladı.

Viscoran İlaç ve RDIF'den yapılan yazılı açıklamada, Viscoran'ın İlaç'ın Türkiye'deki ilgili kurumlardan aşı iznini alır almaz Rusya'dan Sputnik V'in tedarikine hemen başlayabileceği belirtildi.

Şirketin ayrıca önümüzdeki aylarda ülkedeki birçok tesiste aşı üretimine başlamayı hedeflediği vurgulandı.

Anlaşma çervesinde, Viscoran İlaç'ın farmakoloji sektöründe lider diğer yerel üreticilerle ortaklık oluşturma konusunda destek sağladığı da kaydedildi. Açıklamada, "Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.

60'dan fazla ülkede üretiliyor

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, Viscoran İlaç ile yapılan anlaşmanın Sputnik V'in "üretim kapasitesini artırmayı" ve aşının "küresel çapta tedarikini kolaylaştırmayı" sağladığını belirtti. Sputnik V'in üretimi için Asya, Latin Amerika, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "önde gelen ilaç şirketleriyle anlaşmalar" yaptıklarını belirten Dmitriev, "Bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadesini kullandı.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır" dedi.

Açıklamada, Sputnik V'in toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtildi. 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki dozu da alanlar arasında yapılan araştırmaya aşının etkililik oranının yüzde 97,6 olduğu kaydedildi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor ve iki doz olarak uygulanıyor.

Başkan Koca duyurmuştu

RDIF, Ocak ayı sonunda Sputnik V aşısının Türkiye'de de üretileceğini duyurmuştu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'daki Bilim Kurulu toplantısı sonrasında aşılama sürecine ilişkin, “Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim” açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V, onay alabilmek için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurmuş, EMA aşının onay süreci için Mart ayı başında ön incelemeleri başlatmıştı.