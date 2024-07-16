Rubato, Merit Royal Diamond'da hayranlarıyla buluştu

Merit Royal Diamond Otel, Türkiye’nin ünlü sanatçılarını sahnesinde ağırlamaya

devam ediyor. Arabesk müziğin başarılı grubu Rubato, geçtiğimiz hafta sonu,

Merit Royal Diamond’ın Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile

buluştu.

Konsere “Sen Tükendin Ben Tükendim” şarkısı ile başlayan Rubato, albümlerindeki şarkıların yanı sıra Türk müziğinde iz bırakan klasikleri de kendilerine özgü yorumlarıyla seslendirdi.

Sevenleriyle Kuzey Kıbrıs’ta buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rubato, “Sizlerle birlikte olmak çok güzel, bu gece Merit Royal Diamond Otel’de bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürler” dedi.

Konser boyunca tüm şarkılarını salonu dolduran hayranları ile birlikte hep bir

ağızdan seslendiren Rubato, hem duygusal hem de eğlence dolu anlar yaşattı.