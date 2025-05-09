"Reklam panolarıyla özel hayatımızın gizliliğini ihlal etti"

Ertuğrul SENOVA

UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemine "ret" oyu veren UBP'li vekiller Hasan Küçük ile Oğuzhan Hasipoğlu, bu kararlarını reklam panosuna taşıyan HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ı "özel hayatin gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla polise şikayet etti.

YENİDÜZEN'e konuşan Özersay, şikayet üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde ifade verdiğini söyledi.

Özersay, iki vekilin, "reklam panolarının sahibi ve reklamların ödemesini yapan kendisi" hakkında polise şikayette bulunduğunu anlattı.

Komitede 3 UBP'li vekil olmasına karşın sadece Küçük ve Hasipoğlu'nun şikayette bulunduğunu belirten Özersay, Ahmet Savaşan'ın herhangi bir şikayette bulunmadığına dikkat çekti.

Özersay, polise verdiği ifadesinde, "kamuoyuyla Meclis aracılığı ile paylaşılan bilgileri, yalın şekilde yeniden kamuoyu ile paylaştım" dediğini belirtti.

Anımsanacağı üzere UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak'ın, sahte diploma soruşturması kapsamında başsavcılığın talebi üzerine dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanması istenmişti.

Bu talep doğrultusunda Mecliste bir komite kurulmuş, ancak komitenin çoğunluğunu elinde bulunduran UBP'li vekiller "ret" oyu vererek, dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde karar üretmişti.

Bunun üzerine Halkın Partisi, komitede ret oyu veren üç UBP'li vekilin fotoğraf ve isimlerini, Lefkosadaki reklam panolarında "afişe" etmişti.

Söz konusu panolar, asıldıktan bir gün sonra saldırıya uğradı.

Komite üyesi, UBP'li vekil Hasan Küçük, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamasında, "panolara zarar verenlerin tespit edilmesi için polise başvuracağını" söylemişti.

Ancak Küçük, bunun yerine, panoları finanse eden Özersay'ı polise şikayet etmeyi tercih etti...