Reklam panolarına ve ağaca çarparak durabildi
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki Şükrü Güvercin yaralandı.
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Lefkoşa, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki Şükrü Güvercin yaralandı.
Lefkoşa'da, fuar alanı yanında meydana gelen kazada, Şükrü Güvercin, kullanımındaki PH 408 plakalı van tipi araçla Gönyeli'den Lefkoşa'ya doğru gittiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki reklam tabelalarına ve akasya ağacına çarparak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI
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Etiketler : kaza, trafik, trafik kazası