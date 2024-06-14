Proje yarışması için protokol imzalandı

'Girne Eski Belediye Binası ve Ramadan Cemil Meydanı Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması' için ilk start verildi. Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) işbirliğinde hayat bulacak olan yarışma ile ilgili Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, protokol imza töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Tunç Adanır ile iki kurumun yöneticileri katıldı. Protokolün imzalanması ile resmiyet kazanan süreç hakkında Şenkul, Aysal ve Adanır kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından ise protokol imzaların atılması ile tören tamamlandı.

Yarışma süreci

'Girne Eski Belediye Binası ve Ramadan Cemil Meydanı Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması' süreci hakkında bilgi verilen toplantıda, izlenecek adımlara yer verildi. Buna göre sürecin sırası ile Jüri tespiti, yarışmaya katılım koşullarının belirlenmesi, yarışma konusuna ilişkin verilerin ve ihtiyaç programının hazırlanması, yarışma takviminin belirlenmesi, ödüllerin tespiti, yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin ödeneğin bulunması, şartname ve eklerinin jüri tarafından kesinleştirilerek imzalanması, yarışmanın ilanı, yarışma değerlendirmesi ve sonuçların ilanından oluştuğuna yer verildi.

Şenkul: “Girne için çok önemli bir gün”

Bugünün uzun zamandır bekledikleri bir gün olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ismi meydan olan ancak gerçekte meydan fonksiyonu göremeyen Ramadan Cemil Meydanı’nın, günümüz koşullarına uyarlanması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile işbirliği kararı aldıklarının altını çizen Şenkul, konunun resmiyete kavuştuğu bugünün Girne için de çok önemli bir gün olduğuna işaret etti. Amacın Girne’ye yakışır bir meydan kazanılması olduğunu vurgulayan Şenkul, bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür etti.

Aysal: “Bu bir kentsel tasarım yarışmasıdır”

Son dönemlerde yarışmalar aracılığı ile birçok özel projenin hayat bulduğunu kaydeden KTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal, yarışmaların sağladığı farklı fikirler ve vizyonların bir araya toplanması durumunun, çok olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Bunun bir kentsel tasarım yarışması olduğunu sözlerine ekleyen Aysal, bu önemli vizyonu ortaya koyan ve katkı sağlayan ve sağlayacak olan herkese teşekkür etti.

Adanır: “Girne için çok önemli”

Özellikle kamusal alanlarda yapılacak projelerin yarışma yolu ile hayat bulmasının, ülke değerlerine olan güven ve verilen değeri ortaya koyduğuna işaret eden KTMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Tunç Adanır, bu noktada böylesi bir yarışma kararı alınmasının, özellikle Girne için çok önemli olduğuna dikkat çekerek herkese teşekkür etti.