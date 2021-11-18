‘Pozitif hasta hemşirelere saldırarak hastaneden kaçtı’

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde, COVID-19 pozitif olduğu tespit edildikten sonra karantinaya alınan bir kişinin, dün akşam saatlerinde hemşirelere saldırarak hastaneden kaçtığı iddia edildi. Hastaneye yakın kaynaklar iddiayı doğruladı, psikiyatri servisinden gelen hastanın bu sabah itibariyle polis tarafından bulunduğu ve hastaneye geri götürülmek üzere hazırlıkların yapıldığı da öğrenildi.

Hastaneye yakın kaynaklar psikiyatri servisinde testi pozitif çıkan yabancı uyruklu hastanın göğüs servisine gönderildiğini ve burada kendisine sakinleştirici yapılarak yatağa kelepçelendiğini, buna rağmen kelepçeyi kırıp hemşirelere saldırarak kaçtığını ifade etti.

Hastanın ciddi bir kriz geçirdiğini belirten kaynaklar, dün gece polise haber verildiğini ve bu sabah itibariyle polis tarafından bulunan kişinin hastaneye geri götürülmek üzere olduğunu aktardı.