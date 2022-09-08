Polisleri darp etti, aynı suçu daha önce de işlediği ortaya çıktı

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan ve birkaç gün önce teminatla serbest bırakılan P.C.O bu kez polisi darp etti. Yeniden tutuklanan zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, yargılanmayı cezaevinde beklemesine karar verildi.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, 7 Eylül tarihinde, saat 00.10 raddelerinde Alsancak’ta, sarhoş vaziyetteki zanlının nefes örneği vermeyi reddeden zanlının, görevli iki polis memuru tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanmaya çalışıldığı sırada mukavemet göstererek görevli polislerin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp edip bir polisin kaşının açılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, zanlının olayın akabinde makul güç kullanılarak tutuklandığını aktardı.

Tosun, zanlının kısa süre önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını, daha önce de Mağusa’da polisi darp suçundan teminata bağlandığını belirterek, benzer suçları işlediğini, serbest kalması halinde yine benzer suçlar işleyebileceğini ifade etti.

Tosun, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.