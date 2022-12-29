Polisleri darp eden zanlı, duruşma sırasında bayıldı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kendisini uyarmaya giden 4 polis memuru ve bir güvenlik görevlisini darp eden M.T. isimli zanlının, “Halk ve polis teşkilatı için tehlike teşkil etmesi” nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Duruşmaya katılan zanlının psikiyatr doktoru M.T.’nin çok ciddi ilaçlar kullandığı ayrıca bu ilaçları doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar seyredebileceğini anlattı.

Öte yandan zanlı M.T. duruşma sırasında bayıldı, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Neler yaşanmıştı?

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Soner Şaban, alkollü olduğu tespit edilen 40 yaşındaki zanlı M.T.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Acil Servis bölümünde rahatsızlık yarattığını anlattı.

Zanlının, kendisini uyarmaya giden 4 polis memurunu darp ve görevinden men ettiğini anlatan Şaban, olaya müdahale etmek isteyen hastane güvenliği 29 yaşındaki M. A.T.'yi de darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Devam eden “polisi darp” davası var

Polis, zanlının 12 tane benzeri suçtan sabıkası bulunduğunu ve halen “Polisi Darp ve Görevinden Men” suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı.

Psikiyatr: “İlaçlarını doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar sergileyebiliyor”

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı zanlının psikiyatr doktorunu tanık olarak dinletti ve zanlının çok ciddi ilaçlar kullandığı ayrıca bu ilaçları doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar seyredebileceğini anlattı.

Zanlı duruşma sırasında bayıldı

Öte yandan zanlı M.T. duruşma sırasında bayıldı. M.T., ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yargıç: “Halk ve polis teşkilatı için tehlike teşkil ediyor”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının halk ve polis teşkilatı için tehlike teşkil ettiğini belirtip, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, ayrıca Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.