Polisleri darp eden zanlı: “Burası da Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, Ankara’dan gelen A.İ. isimli zanlının “Polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket" suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 97 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlının Ercan Havalimanı’ndaki X-RAY cihazında, tasarrufundaki elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması ve gümrüğe teslim etmesi konusunda kendisini uyaran polise sesini yükselttiğini ve "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem sigaralarımı vermem" diyerek uygunsuz tavır sergilediğini aktardı.

Polis bu sırada zanlının yere yattığını, bunun üzerine 3 polisin kendisine Ercan Güvenlik Karakoluna gelmesini söylemeleri üzerine "Beni bir yere götüremezsiniz" dediğini ifade etti.

Polis, zanlının kendisini yerden kaldırmaya çalışan polis çavuşunun yüzünü çizip ayaklarından çekerek yere düşürdüğünü ve sol el baş parmağının ezilmesine neden olarak polisi darp edip, görevinden men ettiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve turist statüsünde KKTC'de bulunduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.