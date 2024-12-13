Polisi darp eden sanıklar 20 ay hapse mahkum edildi

Mağusa’da biri subay, 2 polisi ciddi şekilde darp ederek ağır yaralayan Nesip Ayağ ile Mesut Ayağ, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi 20’şer ay hapse mahkum edildi.

Toplam sekiz buçuk yol sonra görülen davada, mahkeme sanıklara 20’şer ay hapis cezası verdi. Davanın kararını açıklayan mahkeme, sanıkların, polisleri darp ederek, görevinden men etmesinin asla hoş görülemeyeceğini belirtti.

Mahkeme, sanıkların işlediği suçların toplumda huzursuzluğa da neden olduğunu, bu hususların sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı faktörler olduğunu açıkladı. Sanıkların olayın gerçekleştiği tarihte genç yaşta olmalarını, pişmanlık duymalarını ve gerçekleşen olayın planlı olarak değil, aniden gelişerek meydana gelmesini sanıklar lehinde hafifletici nedenler olarak değerlendiren mahkeme, her 2 sanığa da 20 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Davanın geçmişi

Sanıklar, Mağusa’da, 16 Nisan 2016 tarihinde, mahkemenin tutuklama emrini icra etmeye giden bir polis subayı ile polis memuruna saldırarak ciddi şekilde darp etmiş, polis subayının da ağır şekilde yaralanmasına neden olmuşlar, olayın ardından bölgeden firar eden zanlılar kısa bir süre sonra tespit edilerek yakalanmışlardı.