‘Polis’e tokat attı yüzüne tükürdü’

Hamitköy’de alkol etkisi altında sokakta rahatsızlık yaratan B.E., ve kız arkadaşı S.A.M.A., tutuklanmak istedikleri esnada görevli polislere saldırdı.

Tutuklama sırasında polisin yüzüne tokat vurup, tüküren zanlı S.A.M.A., isimli kadın tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

S.A.M.A., “Polisi Darp Görevinden Men Etme”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık Uygunsuz Tavır Hareket” suçundan mahkemeye çıkarılırken, arkadaşına dava okunup serbest bırakıldı.

Savcılık “polise karşı işlenen şiddet suçlarında artış var” dedi

Polis, zanlıların 11 Haziran 2024 tarihinde saat 00.15’te Hamitköy’de bulunan Anıttepe Caddesi üzerinde, alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulundukları bir sırada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı S.A.M.A.’nın Adli Şubede görevli polis memuru H.Ç.’nin kendisine tutuklu olduğunu bildirmesi üzerine tutuklamayı engellemek için polisin yüzüne sağ eli ile bir kez tokat vurup, yüzüne tükürmek suretiyle polis memurunu darp ederek görevinden men ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, son günlerde polise karşı işlenen şiddet olaylarının ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek, zanlının hem nakdi hem de kefil kefaletiyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.