“Polise giderek Çalışma Dairesi’nin web sitesini hacklediğini itiraf etti”

Çalışma Dairesi’ne ait internet sitesine izinsiz erişerek verileri elde ettiği gerekçesiyle tutuklanan Z.B., mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne giderek suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı hakkında, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarında inceleme yapılabilmesi için soruşturma sürerken, mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi.

Lefkoşa' da meydana gelen “Kişisel verileri elde etme” suçundan tutuklanan Z.B.

mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2026 yılı Nisan ayı içerisinde zanlının KKTC Çalışma Dairesi’ne ait web sitesine yasa dışı olarak kullanımında bulundurmuş olduğu diz üstü bilgisayarı aracılığıyla erişim sağlayıp site içerisinde bulunan verileri elde ettiğini söyledi.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne giderek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen emir ışığında tutuklandığını ve tasarrufunda bulundurmuş olduğu iPhone 11 marka cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, kalmakta olduğu evde mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlıya ait diz üstü bilgisayarın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Ali Yeşildal zanlıya ait olan cep telefonu ve diz üstü bilgisayar üzerinde inceleme yapılabilmesi için bilişim emri temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.