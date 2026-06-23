“Sahte dediği imza kendisinin çıktı”

300 bin TL’lik araç satışıyla ilgili verdiği vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek şikayetçi olan R.M.’nin, yapılan incelemede imzanın kendisine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Amme fesatçılığı” suçundan tutuklanan R.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Özdiken, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye başvurarak, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300 bin TL karşılığında satmak üzere anlaştığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde araç bedelinin 70 bin TL’sini nakit aldığını, araç üzerinde 95 bin TL ipotek borcu bulunduğunu ve bu borcun S.Ö. tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığını, bu amaçla Lefkoşa’daki bir noter huzurunda vekaletname verdiğini ileri sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının daha sonra vekaletnamenin yalnızca ipotek borcunun ödenmesi amacıyla verildiğini, ancak başka işlemlerde kullanıldığını, kalan ödemenin yapılmadığını ve ipotek borcunun kaldırılmadığını öne sürerek şikayetçi olduğunu kaydetti. Zanlının ayrıca vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ettiğini söyledi.

Yapılan soruşturma kapsamında Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından gerçekleştirilen imza analizinde, söz konusu imzanın zanlı R.M.’ye ait olduğunun tespit edildiğini belirten polis, zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada hakkında çıkarılan derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, iki gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.