Polis: “Trafik kurallarını hiçe sayan araç sürücüsü rapor edildi”

Polis, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önündeki araçları banketten ilerleyerek geçip trafik kullarını ihlal eden araç sürücüsünün rapor edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu trafik ihlalinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Söz konusu araç sürücüsü trafik ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı rapor edildi.