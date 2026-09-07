KÖDER’in Gülgün Betmezoğlu belgeselinin gösterimi bu yılı içinde yapılacak

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” belgesel serisi kapsamında hazırlanan Gülgün Betmezoğlu belgeselinin çekimlerinin tamamlandığını belirtti.

KÖDER, yaptığı açıklamada, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi desteğiyle çekilen Gülgün Betmezoğlu belgeselinin bu yıl içinde izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Belgesel, Gülgün Betmezoğlu'nun kendi adıyla yarattığı Gülgün markasının hikayesini izleyiciyle paylaşıyor. Belgeselde, Gülgün Betmezoğlu’nun kendi evinde ve yine kendi adını taşıyan Gülgün Süt Ürünleri işletmesinde aile bireyleri, arkadaşları ve çalışanlarla yapılan çekimler yer alıyor.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER’in yakında tanıtımını yapacağı 5. kitap ve 30 belgesel ile toplumsal belleğe kalıcı izler bırakan üretimlerine devam ettiklerini belirtti

Ekingen: “Sorumluluk, azim, girişimcilik ve üretimin simge ismi Gülgün Betmezoğlu”

Ekingen, Gülgün Betmezoğlu belgeseli ile ilgili, “Gülgün Betmezoğlu hem kendi aile yaşamını hem de kendi adıyla yarattığı Gülgün markasının hikayesini bu belgeselde bizlerle paylaşacak. Süt ürünleri konusunda sorumluluk ve disiplin, azim, kararlılık ve mücadele, üretimde kadının gücü ve girişimciliğin karşılığı Gülgün Betmezoğludur.” ifadelerini kullandı.

Belgeselin çekimlerine sponsor olan Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür eden Ekingen, belgeseli bu yıl içinde izleyiciyle buluşturmayı planladıklarını kaydetti.