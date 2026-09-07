Meteoroloji Dairesi ile Posta Dairesi’nin müdürleri görevden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ile Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender görevden alındı. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Mediha Orun Sarp, Posta Dairesi Müdürlüğü’ne ise İlknur Ertayfur Topal atandı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi ve Posta Dairesi’nde müdür değişikliğine gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma kararnamesine göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar verildi.
Güneş’in yerine Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Mediha Orun Sarp, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren atandı.
Öte yandan, Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı.
Posta Dairesi Müdürlüğü’ne ise İlknur Ertayfur Topal’ın 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren atanmasına karar verildi.
Bu haber toplam 403 defa okunmuştur