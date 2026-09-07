Sıcaklık, 35-38 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, yarın zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini, perşembe ve cuma günleri sabah saatleri ise yer yer sisli olacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 35-38 santigrat derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Dairenin 8-14 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi alında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, perşembe ve cuma sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 ºC, sahillerde ise 31-34 ºC olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, salı günü ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.