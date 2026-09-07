Bilim dünyası, DAÜ iş birliğinde NEM2026 için Kıbrıs’ın kuzeyinde buluşuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı (NEM2026), 10 – 12 Eylül tarihleri arası Salamis Bay Conti Resort Hotel’de gerçekleştirilecek.

Doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojileri alanlarındaki güncel bilimsel gelişmelerin disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınacağı NEM2026, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Tunus’tan akademisyenleri, araştırmacıları ve alanlarında uzman davetli konuşmacıları Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getirecek.

Konferansın, bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve farklı disiplinler arasında ortak araştırma olanaklarının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

NEM2026’nın onursal başkanlıklarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak üstlenirken, konferansın eş başkanlıklarını DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Huriye İcil ve Kırklareli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Coşkun yürütecek.

Yapay zekâdan güneş pillerine geniş bilimsel kapsam…

NEM2026, temel bilimlerden mühendisliğe, ileri malzemelerden enerji teknolojilerine kadar uzanan geniş bir bilimsel yelpazeyi kapsıyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, yapay zekâ, biyomedikal mühendisliği, nanomalzemeler ve nanoteknoloji, enerji depolama sistemleri, güneş pilleri, yarı iletken cihazlar, optoelektronik ve fotonik sistemler, polimerler, akıllı malzemeler ile yeni nesil enerji teknolojileri konferansta ele alınacak başlıca araştırma alanları arasında yer alıyor.

Alanlarında uzman bilim insanları NEM2026’da…

Konferans, farklı bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalarını sürdüren alanında uzman davetli konuşmacıları bir araya getirecek.

NEM2026 kapsamında Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Salerno Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michele Guida, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Güneş, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şemsettin Altındal, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Engin Durgun, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş, Myriad USA Medical AI Direktörü Dr. Marawan Arafat ve Salerno Üniversitesi’nden Dr. Simona Mancini davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Kılıç: “Uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirecek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, NEM2026’nın uluslararası bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu belirterek, “Üniversitemizin farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirecek böylesine kapsamlı bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. NEM2026’nın yeni akademik iş birliklerine, ortak araştırmalara ve bilimsel etkileşimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bilimin ve uluslararası akademik iş birliğinin gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İcil: “Disiplinlerarası bilimsel etkileşimi önemsiyoruz”

NEM2026 Eş Başkanı Prof. Dr. Huriye İcil ise, “NEM2026 ile doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojilerinin farklı alanlarında çalışan bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyoruz. Konferansın özellikle disiplinlerarası araştırmaların geliştirilmesine, yeni bilimsel iş birliklerinin kurulmasına ve genç araştırmacıların uluslararası bilim insanlarıyla etkileşim kurmasına katkı sağlamasını son derece önemsiyoruz. Farklı ülkelerden değerli bilim insanlarını Kuzey Kıbrıs’ta ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.