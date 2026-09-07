“Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde devam eden yangınlarla ilgili Çevre Koruma Dairesi ile Sağlık Bakanlığı’na tepki göstererek, kurumların görevinin yangın sonrasında tespit yapmak değil, çevreyi ve halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Tel, Güngör’de her yangının ardından sahaya gidilerek “incelemelerde bulunuldu”, “tespit yapıldı”, “sistem işlevselliğini kaybetti” şeklinde açıklamalar yapılmasını eleştirerek, yaşanan sorunların zaten halk tarafından görüldüğünü belirtti.

Yangınlardan çıkan dumanın halkı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Tel, insanların dumanı soluduğunu, kokusuna maruz kaldığını ve bunun sonuçlarını birebir yaşadığını ifade etti.

“Siz o sorunu çözmekle yükümlüsünüz”

Yetkililerin sorunları anlatmak ve tespit etmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini kaydeden Tel, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin nasıl bir “çöplüğe dönüştüğünün” ve mevcut sistemin neden bozulduğunun yeniden incelenmesine ihtiyaç olmadığını savundu.

Transfer istasyonlarının nerelere kurulacağından sistemin nasıl işleyeceğine kadar yapılması gerekenlerin yıllardır bilindiğini ifade eden Tel, uzmanların, mühendislerin ve teknik insanların çözümü ortaya koyduğunu belirtti.

Tel, “O halde soruyoruz: Çevre Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi harekete geçmek için daha neyi bekliyor?” diye sordu.

“Çevreyi korumak, felaketten sonra rapor tutmak değildir”

Çevreyi korumanın yalnızca felaket gerçekleştikten sonra rapor hazırlamak olmadığını vurgulayan Tel, bunun önlem almak, denetlemek, sistem kurmak ve felaket yaşanmadan müdahale etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Güngör’deki yangının devam ettiğine işaret eden Tel, rüzgarla taşınan dumanın yalnızca yakın çevrede yaşayanları değil, çok daha geniş bir bölgede binlerce insanı etkilediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’na da çağrı yapan Tel, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durumda Bakanlığın söyleyecek bir sözü, yapacağı bir uyarı veya alacağı bir tedbir olup olmadığını sordu.

Tel, açıklamasını, “Çevre Koruma Dairesi tespit makamı değildir. Sağlık Bakanlığı seyirci makamı değildir. Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir. İnsanlar zehirlenirken göreviniz yaşananları bize anlatmak değil, yasaların size verdiği yetkiyi kullanmak ve gereğini yapmaktır” ifadeleriyle tamamladı.

FOTOĞRAF: DOĞAN SAMER