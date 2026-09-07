“İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Paneli”nin ikinci bölümü cumartesi günü yapılacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB), çalışan sağlığının korunması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Paneli”nin “İş Sağlığı” başlıklı ikinci bölümü cumartesi günü yapılacak.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül Cumartesi günü, 14.00–17.00 saatleri arasında, KTTB Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek panelde, iş sağlığı ve güvenliğinde haklar ve yükümlülükler, iş hijyeni, meslek hastalıklarında temel kavramlar, tanı, kayıt ve bildirim sistemi ile KKTC’deki mevcut durum ve mevzuat alanında uzman isimlerin katkılarıyla ele alınacak.